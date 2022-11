Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | Tsitsipas e Paul avanzano ai quarti | battuti Moutet e Carreno-Busta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Stefanosbatte in due set il francese Corentin(6-3 7-6(3)) e vola aidi finale del. Tutto facile per il greco, che conquista il primo set grazie al break nell’ottavo gioco. Più equilibrato il secondo parziale, dove i due tennisti tengono bene i turni di battuta arrivando al tie-break, dove il 23enne è costretto ad arrendersi al 7-3. Grande vittoria per lo statunitense Tommy, che ha sconfitto in due set il numero 14 al mondo Pablocon lo score di 6-4 6-4 conquistando l’acceso aidi finale. A decidere il primo set il break conquistato dal 25enne nel game di apertura; nel secondo parziale lo spagnolo perde ...

... mentre Stefanos rimane in attesa di conoscere l'avversario dei quarti di finale: Pablo Carreño Busta o Tommy Paul IL TABELLONE DELL'ATPDI PARIGI - BERCY Il tabellone maschile US Open ...SPUNTI TECNICI : Il nostro coach analizza colpo per colpo, foto per foto, Lorenzo Musetti al microscopio IL TABELLONE DELL'ATPDI PARIGI - BERCY Il tabellone maschile US Open 2022 Il ...TENNIS - Novak Djokovic supera Karen Khachanov per 6-4 6-1 e si prende i quarti di finale del Masters 1000 di Pargi Bercy contro Lorenzo Musetti.Novak Djokovic si è preso la sua personale rivincita contro Karen Khachanov al Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’unica sconfitta subita ai danni del russo- su otto incontri totali- era arrivata proprio ...