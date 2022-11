“Mai successo a nessuno | solo a me” Luca Onestini | subito l’argomento scomodo al GF Vip 7

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022)è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 7. Ex protagonista di UeD, ex vippone nella seconda edizione del reality show e ormai famosissimo in Spagna, ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia durante la diretta di giovedì 3 novembre 2022 insieme ad altri personaggi come Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. E appena arrivato ha avutomodo di confidarsi conSalatino, che a fine puntata si è rifugiato in giardino a pensare alla fidanzata Soraia.è presto virato su Soleil Sorge, che come è ormai arci noto è l’ex fidanzata di. Lui fu lasciato proprio quando era al reality show di Canale 5. Leggi anche: Giaele De Donà, finalmente il marito al GF Vip 7: in crisi e lacrime...