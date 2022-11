LIVE Musetti-Djokovic 0-6 2-3 | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | contro break immediato di Novak che torna a condurre in questo secondo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Ottima prima palla di servizio sulla riga del toscano. 30-40 Si ferma sul nastro il back velenoso uscito dalla racchetta di. Pallemolto pericolosa. 30-30 Molto bene in spinta con il dritto finalmente l’azzurro!!! 15-30 In corridoio il cross di dritto di Lorenzo che ha provato a spingere. 15-15doppio fallo del match commesso da. 15-0 In corridoio il rovescio in costruzione del punto del nativo di Belgrado. 2-3 Game! ACE del serbo cheanche inset. 40-0 Servizio e schiaffo al volo con il dritto per. 30-0 Errore in risposta con il ...