Adnkronos

Sull'azionario, Restaurant Brands ha guadagnato l'1,51%: la proprietaria delle catene di fast - food Burger, Tim Hortons e Popeyes ha registrato un aumento dei ricavi del 14% nel terzo trimestre, contro attese per un +8,3%. Qualcomm ha ceduto il 7,66% e ha toccato i minimi degli ultimi due anni, dopo ...... dopo un botta e risposta con Stephen. Ma altri servizi potrebbero diventare a pagamento ... dal momento che Twitter non è più ' vincolata da Wall', e ritiene che sotto Musk Dorsey potrebbe ... King Street, Omnam Group e Kryalos SGR Group concludono con successo la compravendita di W Rome Due universi paralleli che apparentemente non hanno nulla in comune. Da una parte la galassia popolata dalle stelle più luminose di Hollywood dall’altra l'arcipelago delle icone simbolo di attivismo e ...Burger King ha appena colpito duramente per la sua nuova campagna. La catena di fast food ha rilevato Google Street View.