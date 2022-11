(Di venerdì 4 novembre 2022) «Il passaggio alle auto elettriche comporterà la distruzione di centinaia di migliaia di posti di lavoro lungo tutta la filiera, saranno circa 600mila per l’intera Ue. Il settore automobilistico fornisce 12,7 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti in Europa, pari al 6,6% dell’occupazione totale dell’Ue». Ileuropeo al Mercato interno e all’Industria Thierry, in un colloquio con il Corriere, definisce il passaggio alla più grande trasformazione industriale che l’Ue debba affrontare, tenuto conto dei tempi stretti, con lo stop nel 2035 alla vendita nell’Unione di auto nuove a diesel e benzina. «Non mi sono mai preoccupato della capacità dei produttori di accelerare l’elettrificazione. Le mie preoccupazioni sono sempre state rivolte alle persone: consumatori e lavoratori». E al ...

Linkiesta.it

Ma al tempo stesso si sa che Musk ha incontrato ileuropeo Thierryper parlare della normativa Digital Services Act dell'Unione Europea (ne avevamo parlato a luglio scorso insieme ...Anche ilper il mercato interno, Thierry, ha delineato tre pilastri per la sovranità digitale: potenza computazionale, controllo sui dati e connettività sicura. Addirittura, la ... Il commissario Breton dice sì a un fondo per la transizione verso l’auto elettrica Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Thierry Breton, commissario Ue a Mercato interno e Industria «Il passaggio alle auto elettriche comporterà la distruzione di centinaia di migliaia di posti di lavoro lungo tutta la filiera, in tutta l ...