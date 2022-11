GP Valencia | Libere 1 | primo round a Quartararo | indietro Bagnaia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ultimo appuntamento del Motomondiale 2022. Il GPha mandato in pista le1 in questo finale di stagione che vede Francescoe Fabioin lotta per il titolo della classifica piloti della MotoGP. La prima affermazione di questo lungo weekend è andata al campione del mondo in carica, con il francese di Yamaha che si è messo alle spalle Marc Marquez e Brad Binder di KTM. Male il primatista italiano di Ducati che ha terminato la gara solo al diciassettesimo posto. GP1: la classifica dopo la prima prova (Photo credits: MotoGP)Ecco la primissima classifica di questo Gran Premio di Spagna: 1F. Yamaha 0:00.000 2 Marquez M. Honda +0’00”000 3 Binder B. KTM +0’00”000 4 Miller ...