Germania | trasporti pubblici più economici contro l' inquinamento

E c'è pure chi propone leggi per la droga libera ", ha commentato il neoministro dei, ... Perché queste cose non vengono fatte in, in Francia e in Svizzera ", aveva osservato in ...... "Errore spegnere centrali nucleari in" Una soluzione, quella varata dalla, che ... Possibile aumento dei prezzi in un secondo momento Il ministro deitedesco, Volker Wissing, ...I ministri degli Esteri del G7 hanno annunciato la formazione di un meccanismo di coordinamento per le infrastrutture critiche energetiche e idriche ...Sui social, il neoministro dei Trasporti ha rilanciato un video che documenta l'ennesimo ... Perché queste cose non vengono fatte in Germania, in Francia e in Svizzera", aveva osservato in quel caso ...