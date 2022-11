Danimarca | i “buoni” di sinistra spediscono i migranti in Ruanda

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/-1.mp4 Un pezzo pubblicato su Italia Oggi diretta da Magnaschi ci spiega cosa succede in, Paese notoriamente democratico. Bene: mente l’Italia per i giornali diventa la succursale del Ventennio fascista solo perché chiede alle Ong di non sbarcare tutti inel Belpaese, il governo danese (di) manda gli stranieri in. Traduco: arrivano i, li mettono su un aereo e li portano in. E non stiamo parlando di Ron De Santis in Florida, oppure di Meloni o Piantedosi, ma della socialdemocrazia danese. Non solo. Sapete cosa fanno? Affittano le prigioni in Kosovo per chi delinque. E noi stiamo qui a stracciarci le vesti per i rave party oppure per le navi ...