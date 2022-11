Curva Inter “silenziata” col Bologna | niente striscioni | megafoni | tamburi Daspo per 4 | avevano obbligato i tifosi a lasciare lo stadio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Quattroagli ultras eridotta al silenzio, cioè senzaoltre chee bandiere, nella prossima garana dell’, contro il. Sono le decisioni della questura nei confronti della tifoseria organizzata dei nerazzurri dopo che il 29 ottobre alcuni sostenitori hanno costretto parte degli spettatori ail secondo anello dellomentre era in corso la partita-Sampdoria, dopo l’arrivo fra idella notizia dell’omicidio dello storico Vittorio Boiocchi. Ildella questura colpisce 4, tutti indagati per violenza privata. Durerà 5 anni per un 52enne di Varese (già colpito in ...