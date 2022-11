Cosa vorrebbe Manfredi per cambiare Napoli

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiservirebbe perdavvero? Il sindaco Gaetanoha risposto anche a questa domanda nel corso di una intervista che ha dato in occasione di CasaCorriere Festival ai direttori del Corriere della Sera e del Corriere del Mezzogiorno Luciano Fontana ed Enzo D’Errico. E la risposta è stata questa: “Una sorta di ‘anarchia regolata’ e la capacità di non accontentarsi, di non cadere nel fatalismo. Per questo occorrerebbe una maggiore partecipazione”. Nel teatrino di corte di Palazzo reale, poi, il primo cittadino ha risposto anche a un’altra domanda che svela la sua visione di città. Vale a dire: tra un annoavrà di più? “Spero che abbia servizi più efficienti. Ma anche i cantieri del Pnrr aperti: dobbiamo recuperare un gap ...

... la Spagna resta la sua prima casa ed il luogo dovecontinuare a coltivare i propri ...che verificare con attenzione il suo profilo e gli aggiornamenti di stato per comprendere megliofarà ...... la cosiddetta flat tax fino a 65mila euro che il nuovo esecutivoestendere. La lotta all evasione è il grande buco nero della destra Flat tax e cedolaredice in particolare quella ...Dopo la pandemia, le esigenze sono cambiate e servono case anche più grandi: addio, quindi, alla casa in centro, sì alle periferie Ecco cosa ci dicono i dati di mercato.ci vorrebbero decenni per arrivare a una diffusione capillare del ricorso ai pagamenti istantanei, hanno chiarito dalla Commissione. Inviare e ricevere denaro in pochi secondi «aumenta in modo ...