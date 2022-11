Barcellona | retroscena Piqué | solo Xavi sapeva del suo addio!

Calciomercato.com

Ferran Torres pare sempre più vicino a lasciare il. L'esterno d'attacco classe 2000 era arrivato lo scorso gennaio dal Manchester City per ...l'agente di Torres svelando un: "...Come raccontato oggi dalla Bild , il difensore francese è stato fermato sei settimane fa a Monaco, dopo la vittoria sulin Champions, per guida in stato di ebbrezza. A Pavard sarebbe stata ... Barcellona, il retroscena su Cavani: ecco com'è andata Retroscena a sorpresa raccontato da Giovanni Simeone sul suo rapporto con papà Diego, ecco le dichiarazioni che lasciano di stucco ...Ferran Torres sarebbe in uscita dal Barcellona essendo ai margini del progetto di Xavi: potrebbe andare alla Juve ...