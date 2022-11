Atalanta - Napoli | Spalletti | ' Gara simile a quella di Liverpool | vogliamo riscattarci'

In una giornata infuocata, nella quale andranno in scena match di altissimo livello comee Roma - Lazio, lo scontro diretto tra bianconeri e nerazzurri assume ancora più importanza. ...Commenta per primo Juventus - Inter è la più importante delle partite del week - end anche se somma meno punti (46) sia del derby romano (49) sia ovviamente della sfida fra(59), rispettivamente seconda e prima in classifica. Un criterio, quello di sommare i punti per fissare le gerarchie del week - end (allora domenica, e con tutte le partite in ...Atalanta-Napoli è sempre più vicina e per Spalletti rimangono vivi alcuni dubbi. Chi prenderà il posto di Kvaratskhelia dopo l'infortunioIl georgiano Kvaratskhelia - vera sorpresa di questo avvio di campionato - non sarà in campo contro l'Atalanta. Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, l'esterno ...