Alessandro Gassmann ripropone ‘Il nido del cuculo’ alla Sala Umberto

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Prima il romanzo, poi il film, quindi la trasposizione teatrale: ha più vite e più autori l’opera ‘Qualcuno volò suldel, che orapropone in scena, fino al 13 novembre,di Roma: anzitutto, il libro di Ken Kesey pubblicato nel 1962 dopo che lo scrittore aveva lavorato come volontario in un ospedale psichiatrico californiano, per raccontare attraverso un delinquente che si finge matto per sfuggiregalera la vita dei pazienti del manicomio e i trattamenti a loro riservati; poi, la riduzione teatrale firmata nel 1971 da Dale Wasserman per Broadway, il cui adattamento scenico fu la base della sceneggiatura dell’omonimo film di Milos Forman interpretato da Jack Nicholson, pietra miliare ...