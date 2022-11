Totti non ha restituito le borse a Ilary Blasi | è stata lei a trovarle nella spa di casa dopo aver chiamato un fabbro esclusiva FQMagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) “è andata con suo padre a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”, aveva dichiarato Francesconell’ormai celebre e discussa intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Cosa ho fatto? E che dovevo fare? Le ho nascosto le, sperando in uno scambio ma non c’è stato verso“, aveva aggiunto l’ex calciatore. Il caso è finito in Tribunale con una prima udienza fissata lo scorso 14 ottobre: la conduttrice ha chiesto attrso i suoi legali la restituzione die scarpe, l’ex capitano della Roma la collezione dei suoi ...

... l'azzurro ha comunicato dipartecipare al Rolex Paris Master per un problema al piede sinistro ... dal 'Grande Fratello Vip' alle nozze A ROMA Francescoe Noemi Bocchi vanno a vivere insieme ...Dopo la separazione da Ilary Blasi e la nuova relazione con Noemi Bocchi , con cui pare stia prendendo una nuova casa a Roma , l'ex capitano dei giallorossi Francescosmette di far parlare di sé. Francesco è partito per un viaggio da solo in Medioriente, direzione abu Dhabi. Il motivo del suo viaggio è prettamente lavorativo, infatti con Francesco...Qualche piccola frecciatina se l’è pure concessa, così come qualche scatto in topless, giusto per ribadire che è in forma smagliante e far morire di invidia mezza Italia. L’ultima foto non è da meno ...Ma stavolta il Pupone non ha mandato giù le dichiarazioni in diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip della modella e schermitrice concorrente del reality, Antonella Fiordelisi, che ha dichiarato di ...