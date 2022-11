Romina Power non si arrende | così prova a ritrovare Ylenia

(Di giovedì 3 novembre 2022)non perde la speranza. Il dolore per la scomparsa di sua figliaè ancora altissimo. La cantante, però, non sia ritrovarla. Una delle vicende che ancora tiene banco anche a distanza di anni riguarda la scomparsa diCarrisi. La figlia di Albano eè stata al centro di un caso di cui ancora oggi si discute. La sua scomparsa ancora oggi porta sua madre ad avere altissima speranza. Fonte foto: AnsaAlbano Carrisi esono state una delle coppie più seguite al mondo. Loro hanno costruito una solida famiglia. Un clima intenso ma che è stato rotto dal caso che ha visto protagonistaCarrisi. Nel ...

Chee Loredana Lecciso non fossero esattamente migliori amiche lo sapevamo già, ma ultimamente la situazione pare essere peggiorata. Un mese fa la compagna di Albano Carrisi è stata ospite a ...... 'Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a...' Loredana Lecciso ha ottenuto l'appoggio del suo compagno Parla l'amica Questa persona, la cui identità non è stata ...Romina Power ha lavorato con Memo Remigi, è chiaro il suo commento ma anche quello di Jessica Morlacchi Era il 1981 e Romina Power conduceva Fantastico 2 con altri 6 colleghi, tra questi anche Memo Re ...È guerra tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power: chiesto l’aiuto dei legali Non c’è pace tra Loredana Lecciso e Romina ...