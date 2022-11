Musei | Sangiuliano “Non far pagare del tutto l’accesso è sbagliato”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non fardelal museo èperchè depaupera il valore del nostro patrimonio culturale e, in ogni caso, pone un problema di risorse visto che lo Stato italiano incassa ogni anno circa 250 milioni di euro dai biglietti dei: sono risorse che andrebbero comunque trovate”. Così il ministro della Cultura, Gennaro, in un’intervista che andrà in onda questa sera sul Tg1. “Già oggi – ricorda– il Ministero della Cultura fa molto per garantireai: penso alle gratuità per i ragazzi fino ai 18 anni, all’ingresso ad appena 2 euro fino ai 25 anni, alle agevolazioni per le categorie protette e, in particolare, alla gratuità ogni prima domenica del mese. ...