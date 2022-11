Montuori | “Simeone gioca poco | Osimhen in campo perché lo vuole De Laurentiis”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 3 novembre 2022) Gennaroha parlato del Napoli e di, lo ha fatto durante il programma Tifosi Napoletani. L’ex ultras ed ora conduttore tv ha commentato la partita di Champions League ed ha detto: “Il Napoli ha perso con il Liverpool ma non ha affatto demeritato. Però devo dire che la gestione dei cambi da parte di Luciano Spalletti non mi è piaciuta affatto. Certi calciatori dovevano entrare molto prima“. Ovviamente il tecnico, già qualificato agli ottavi, doveva tenere conto anche del prossimo turno di Serie A che vede il Napoli andare in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Il cuore dibatte forte per il Napoli: “Lo sognavo da bambino. Ho fatto di tutto per venire qui” Masul Napoli aggiunge: “Non si capisceuntore come ...