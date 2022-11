Ma la neoministra per il Turismo si difende dalle accuse «È assolutamente falso che io sia indagata»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 3 novembre 2022) La Procura di Milano ha avanzato la richiesta di fallimento per Visibilia Editore, società che pubblica – tra gli altri – periodici come Novella 2000, Ciak e Visto. A quanto pare, l’inizio dell’indagine risale a dopo le elezioni, momento in cui ladelDaniela Santanchè aveva già dismesso le quote. Il motivo di tale richiesta della procura? Debiti con il fisco per un totale di quasi un milione di euro. E, pare, anche un’indagine per bancarotta fraudolenta. Giorgia Meloni, la politica in rosa guarda le foto Daniela Santanchè sul caso Visibilia ...