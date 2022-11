Inter | il calvario di Lukaku

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ecco l’ordine cronologico dei problemi di Romeluda quando è tornato la scorsa estate all’. Un vero e proprioSono 6 le tappe di quello che La Gazzetta dello Sport ha definito «il percorso a ostacoli» di. 29 GIUGNO Ritorno all’in prestito 13 AGOSTO – Esordio a Lecce e gol di testa dopo appena 2 minuti 26 AGOSTO – Infortunio in allenamento: distrazione ai flessori 20 OTTOBRE – Dopo quasi due mesi Romelu torna ad allenarsi in gruppo 26 OTTOBRE – Rientra col Viktoria Plzen e anche in questo caso va ingol subito 29 OTTOBRE – Gioca 22 minuti con la Samp ma poi è costretto nuovamentea fermarsi: rischia di saltare almeno la prima partita del Belgio inQatar (se non tutto il Mondiale). L'articolo proviene da Calcio News 24.

... che ha recuperato dalla rottura del legamento crociato mettendo fine al suo lungo, durato ... quello con l'all'Allianz Stadium.Ildi Paul Pogba sembra essere senza fine. Infatti, il francese, dopo aver ripreso gli ...difficilmente sarebbero stati a disposizione della Juventus per la gara del 6 novembre contro l'. ...Ecco l’ordine cronologico dei problemi di Romelu Lukaku da quando è tornato la scorsa estate all’Inter. Un vero e proprio calvario Sono 6 le ...La paura più grande è diventata realtà, Paul Pogba alza definitivamente bandiera bianca. "Non potrà fare parte della nazionale francese in Qatar" l'annuncio del suo agente, Rafaela Pimenta, in una not ...