Ibra si ritira? Macchè “Se non l’hai sentito da me non devi parlare!”

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – “Non andare a dire in giro a parlare che io non gioco, nonSe nonda me non”. Parole di Zlatanhimovic. Presente allo stadio durante Milan – Salisburgo, le telecamere di Amazon hanno ripreso lo svedese in un momento di visibile nervosismo per una domanda evidentemente scomoda di qualcuno. Argomento? Molto probabile che fosse qualcosa riguardo il suo ritiro. Ma come procede il recupero di? A fine agosto l’attaccante svedese è stato visitato dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet a Lione, che lo segue costantemente e lo ha fatto anche nei mesi successivi. Tutto procede secondo i piani,va avanti come da programma. L’obiettivo resta quello il noto: rientro in campo ...

Calciomercato - Ibrahimovic si ritira? Arriverà a dicembre la decisione che può portare all'addio al calcio per l'attaccante ... però, sarà dicembre: qualora la guarigione non fosse a buon punto,...