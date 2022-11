Vangelo di oggi 2 Novembre 2022 | Gv 6 | 37-40 | Video commento

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ascoltiamo ildi mercoledì 2, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato”. “L’Eucaristia è “memoriale”, ossia un gesto che attualizza e rende presente l’evento della morte e risurrezione di Gesù: il pane L'articolodi: Gv 6,37-40proviene da La Luce di Maria.

, attraverso i 'Cantieri di Betania', desideriamo scendere in profondità nelle realtà che appartengono al nostro quotidiano, per rilanciare una modalità di essere Chiesa animata dal'. ...Gesù neldiusa un'immagine significativa proprio riguardo a questo: non perdere nulla di ciò che tiene stretto tra le sue mani. La fede è sentirsi nella mani di Qualcuno di cui si ha ...Ognissanti 2022: Santa Messa da basilica San Cataldo in Taranto e l'Angelus di Papa Francesco in Vaticano. Diretta tv Rai 1 e video streaming ...Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava ...