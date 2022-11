(Di mercoledì 2 novembre 2022) L'continua a monitorare il centrocampista delAmir Hadziahmetovic. Come riportato da Fanatik, dopo che il club turco ha...

Calciomercato.com

... italiane ed estere, che secondo voci di mercato, avrebbero messo glisu di lui. Al centro ... Sull'altra fascia spazio a Pereyra: cardine della nuovadi Sottil, il centrocampista argentino,...... Atalanta 27; Milan 26; Roma 25; Lazio e Inter 24; Juventus e22; Torino 17; Salernitana 16;... Chi ancora frequenta gli stadi conservi il ricordo di averli visti coi propri, assieme all'... Udinese, occhi su un talento del Konyaspor | Mercato Ciro Immobile sta continuando a lavorare per recuperare dall’infortunio patito contro l’Udinese: Derby con la Roma nel mirino Ciro Immobile ha tutta l’intenzione di continuare a… Leggi ...Calciomercato, l'Udinese sarebbe interessata al terzino del Brescia: il club friulano potrebbe acquistarlo a parametro zero ...