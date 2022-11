‘The Equalizer 3’ | membro della troupe stroncato da malore | sarebbe stato trovato in possesso di droga

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stata sequestrata dall’autorità giudiziaria la salma di M.B., 55 anni di Roma, facente partedi tecnici del film3‘, deceduto lunedì sera a Maiori a causa di un arresto cardiaco. L’uomo, responsabile del cateringproduzione, ha perso i sensi cadendo a terra mentre stava assistendo ad una partita di calcio in un pub nei pressi del porto. Tutto è accaduto in presenzamoglie, giunta in Costiera in occasione del ponte di Ognissanti. Il 55enne èsoccorso sul posto dal personale del locale e da alcuni colleghi presenti in attesa dell’arrivo del 118. Quando sono giunti i sanitari il romano era già in arresto cardio circolatorio. Inutile ogni tentativo di rianimare l’uomo. Quindi, è ...

Ad Amalfi si giravano alcune scene di 'Equalizer 3' e i carabinieri hanno fatto irruzione negli alloggi dello staff esterno che concorre alla lavorazione della pellicola . Ad operare i militari ...