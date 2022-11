Inter | Lukaku vola in Belgio | no rischi prima del Mondiale In Serie A nel 2023?

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’a di rivedere Romelusolamente nel. Il centravanti nerazzurro, come riporta Sky Sport, èto inper un contatto con i medici della sua Nazionale dopo il riacutizzarsi del problema muscolare avuto nel corso del match contro la Sampdoria. In accordo con la società nerazzurra ‘Big Rom’ è dunqueto in quella che è la sua patria e le speranze di rivederlo in campo per le ultime due partite di campionatodella sosta, Bologna e Atalanta, sono ormai ridotte al lumicino. Nessuno verrà preso in vista dei Mondiali. Molto probabile che quinditornerà a disposizione di Inzaghi per-Napoli del prossimo 4 gennaio. SportFace.

... Romelusi trova in Belgio per un primo contatto con la staff della Nazionale che vuole valutare le sue condizioni. In accordo con i medici dell', l'attaccante seguirà le terapie e all'...Queste le dichiarazioni di Inzaghi, tecnico dell', a fine gara: "Abbiamo passato un girone ...Chiaramente dispiace perché è un giocatore importantissimo per noi, aveva dato segnali ...