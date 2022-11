Decreto rave | Viminale | “Non lede diritti” Opposizione attacca

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Il ‘party’ accende il dibattito. Sotto i riflettori, nei giorni caratterizzati daldi Modena, la stretta varata dal governo Meloni. L’esecutivo, con ilapprovato nel Consiglio dei ministri di lunedì, ha inserito nel codice penale l’articolo 434-bis, “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. A far discutere è soprattutto il testo secondo cui “l’invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità ...