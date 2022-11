Attilio Romita spara su Sofia Giaele De Donà | le sue parole

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022)continua ad essere uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip 7. Il giornalista non si tiene un cecio in bocca e dice sempre ciò che pensa. Così come ha fatto nelle ultime ore conDe. Andiamo a vedere che cosa ha detto sulla sua coinquilina. GF Vip 7,suDe: “Non sappiamo perché Brad l’ha sposata” Nella casa più spiata d’Italia, Antonella Fiordelisi stava spiegando chedice sempre di sentire la mancanza di suo marito Brad. Allo stesso modo la Denon ha mai parlato troppo dell’uomo. Così pare chesi sia iniziato a fare qualche domanda a tal proposito., ...