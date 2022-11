“Abbiamo scoperto tutto” GF Vip 7 | Alfonso Signorini e Pamela Prati | i fatti vengono fuori

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Le antipatie continuano a montare nello spiato appartamento del GF Vip 7. Non solo anche le gelosie che sono una delle conseguenze delle prime. Negli ultimi giorni, dopo che erano sembrate tanto affiatate ed unite, Carolina Marconi ha iniziato a non tollerare. Per lei è la prediletta di. Magari è così, chi può dirlo. Carolina Marconi ha pensato a questo fatto anche perché molto risentita per il velenoso atteggiamento che il conduttore del GF Vip 7 le ha riservato in occasione della ultima puntata andata in onda. Mentre lei discuteva conl’ha azzittita piuttosto infastidito. GF Vip 7, le accuse di Carolina Marconi a“C’è una sensazione di protezione ...