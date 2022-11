Stellantis - Aramis Group acquisisce Cazoo Italia e rilancia brumbrum

(Di martedì 1 novembre 2022) Il gruppo- leader nel commercio online di automobili e socità di cuiè azionista di maggioranza - ha annunciato la completa acquisizione delle attivitàne della inglese. L'operazione avrà come effetto immediato il rilancio di, startup reggiana che a inizio anno era stata acquistata proprio dalla multinazionale britannica dell'e-commerce auto, salvo poi essere presto chiusa (due mesi fa) nell'ambito di un drastico ridimensionamento operato dalla casa madre, che ha cessato tutte le attività al di fuori del Regno Unito. "Una grande opportunità". L'accordo è indubbiamente una buona notizia per i dipendenti di, circa 180, che avevano perso il posto di lavoro.ha infatti dichiarato che laTrading ...

