Spread Btp - Bund chiude in lieve calo a 212 punti

Agenzia ANSA

In deciso ribasso lo, che si posiziona a +210 punti base, con un forte calo di 12 punti base, con il rendimento dela 10 anni che si posiziona al 4,26%. Tra gli indici di Eurolandia ...Chiusura in lieve calo per lo- Bund. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è sceso di due punti base, a quota 212, con il rendimento dei decennali italiani in flessione di tre ... Spread Btp Bund chiude in rialzo a 215 punti Chiusura in lieve calo per lo spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è sceso di due punti base, a quota 212, con il rendimento dei decennali i ...Il BTp Italia 2028 in emissione a novembre raccoglierà capitali tra le famiglie italiane, ma le commissioni le pagano tutti i contribuenti ...