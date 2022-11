Programmi TV di stasera | martedì 1 novembre 2022 Su Rai 1 il finale di Sopravvissuti

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 1 novembre 2022)Rai1, ore 21.25:– Ultima Puntata Fiction del, di Carmine Elia, con Lino Guanciale, Pia Lanciotti, Barbora Bobulova, Alessio Vassallo, Fausto Maria Sciarappa. 1×11 Fantasmi: Isi sentono braccati, non sanno chi sia il loro assalitore, devono stare nascosti e al sicuro finché non riescono a scoprirlo. Sylvie e le figlie si rifugiano dai genitori della donna, anche se Maia e Camilla ignorano il vero motivo. Intanto Nino, nel tentativo di tendere un’imboscata al fantomatico assassino, commette un enorme errore. 1×12 Espiazione: Il cerchio si chiude attorno aie il pericolo è tale da mettere a rischio la sicurezza di chi gli sta accanto. Riusciranno i nostri a tenere nascoste quelle verità inconfessabili che potrebbero mettere in dubbio la ...