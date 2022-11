L'HuffPost

una norma come altre, bensì un elemento costitutivo, il tratto identitario del sistema: se venisse meno, crollerebbe tutto il castello di potere costruito dai mullah in decenni di controlli e ...Mialno, 16ennedal monopattino e finisce in coma Dopo la terribile caduta, sono stati ... il ragazzo si trovava su un monopattino in direzione viale Majno, quando, per cause ancorachiare, ha ... Non cade ma se cade… Che succede in Iran se vince la protesta Un ragazzino di sedici anni lotta tra la vita e la morte dopo che stanotte a Milano ha avuto un incidente: è infatti caduto dal suo monopattino e ha ...A Milano un 16enne è finito in coma dopo essere caduto dal monopattino e aver battuto la testa. Il giovane è stato portato con urgenza nel reparto di terapia ...