Gasdotti | hacker e sgarbi Tensioni tra Mosca e Londra

(Di martedì 1 novembre 2022) Il Cremlino ha accusato il Regno Unito di aver “diretto e coordinato” il sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Non è nuovo questo genere di dichiarazioni e potrebbe essere utilizzato per mascherare l’effettiva incapacità russa di proteggere aree e settori strategici, come notato su Formiche.net. NORD STREAM E MAR NERO “I nostri servizi di intelligence dispongono di prove che suggeriscono che l’attacco è stato diretto e coordinato da specialisti militari britannici”, ha dichiarato alla stampa il portavoce Dmitry Peskov. Citato dall’agenzia Interfax, il portavoce del Cremlino ha affermato che i servizi speciali russi hanno informazioni che dimostrano come “consulenti militari britannici” abbiano diretto e coordinato anche l’attacco alla flotta russa nel Mar Nero e ha sostenuto che i coinvolgimenti dinegli attacchi nel Mar Nero e contro il Nord Stream “non ...

Proteggere le infrastrutture Ad ogni modo, gli incidenti ai Nord Stream hanno portato in ... E prima dell inizio della guerra in Ucraina, gli militari russi hanno usato il paese per ... Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Mosca accusa Gb: 'Non resterà impunita per Crimea'. LIVE ... Le immagini dei sabotaggi ai danni del gasdotto Nord Stream, nel mare danese, hanno fatto il giro del mondo. Attacchi deliberati, mirati a colpire le fonti di approvigionamento energetico.