DC Universe | James Gunn rivela il primo progetto?

(Di martedì 1 novembre 2022) Il nuovo boss dei DC Studios ha forse lanciato un indizio ai fan del DC? La scorsa settimana siamo stati travolti dalla rivoluzione dei DC Studios dopo l'addio di Walter Hamada al ruolo di presidente. Con l'uscita al cinema di Black Adam, abbiamo scoperto del ritorno del Superman di Henry Cavill nell'universo cinematografico DC e, soprattutto, del nuovo incarico diai vertici dei DC Studios. Inoltre, per distinguersi nettamente dalla precedente fase, gli Studios hanno deciso di ribattezzare DCU il DCEU, facendo cadere dall'acronimo la parola Extended. Niente più universo esteso, quindi, ma semplicemente DC. Non si sa ancora nulla di come sarà strutturato questo nuovo universo e come si rapporterà rispetto …