La Repubblica

... l'ammontare del deficit resta ancora un. Forse 80 - 100 milioni di euro, forse più. ... per la giunta regionale dell'Umbria, vanno ricercate principalmente su tre fronti: aumento dei costi, ...Andrea Crisanti de omnibuset de quibusdam aliis. Massimo Galli ha scritto persino una ... cucina, sesso, gender, senza mancare di azzardare una curiosa teoria sulla correlazione tra ile ... Covid, il rebus dei sanitari No Vax per gli ospedali in Lombardia: "Aspettiamo le regole su dove impiegarli"