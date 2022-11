Bassetti contro il governo | Falso dire che il Covid fu affrontato con approccio ideologico

(Di martedì 1 novembre 2022) Matteo, Professore Ordinario Unige ettore Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, su Facebook ha pubblicato un post in cui ha criticato il...

Matteo, Professore Ordinario Unige e Direttore Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, su Facebook ha pubblicato un post in cui ha criticato il governo Meloni in ...'Il governo Meloni inizia nel peggiore dei modi'. Matteo, a lungo considerato il papabile 'ministro tecnico della Salute' del governo di centrodestra, usa parole durissime riguardo alle prime misure prese sul Covid . 'Aver detto oggi, facendo di ...L’infettivologo Matteo Bassetti stava presentando il suo libro Il mondo dei microbi al Teatro Verdi di Gorizia quando dal pubblico si è alzato un brusio, poi lievitato a vera ...Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova commenta il reintegro dei sanitari No Vax: "Uno schiaffo pesante al 93,2% dei ...