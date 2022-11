Aveva un tumore ovarico di 70 kg | salvata all’ospedale Molinette di Torino

Leggi su open.online

(Di martedì 1 novembre 2022) Un doppio intervento chirurgico di asportazione è riuscito a salvare una giovane donna colpita da uncon una massa di oltre 70 kg che le ostruiva completamente l’addome. L’operazione è avvenuta presso l’ospedaledi. Dal nosocomio hanno spiegato che il«pesava più della stessa paziente e le riempiva tutta la pancia fino a salire ai polmoni tanto da non farla respirare. In letteratura non risulta nessun precedente di massa tumorale asportata di simile peso». La giovane, infatti,raggiunto nelle scorse settimane il pronto soccorso con un quadro di insufficienza respiratoria. La situazione, dovuta alla pressione esercitata dall’addome su polmoni ed organi addominali, era talmente grave che la paziente è stata sottoposta a ventilazione meccanica ...