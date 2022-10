Ostia | controlli nell’area della fermata Lido Centro | pioggia di multe e denunce

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 ottobre 2022)– I CarabinieriCompagnia di Roma, con il supporto dei Carabinieri dei reparti speciali del N.I.L. e N.A.S. di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato, in particolare, alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori e degli illeciti amministrativi connessi al degrado ed al decoro urbano dell’area adiacente allametropolitana “”. In particolare, i CarabinieriStazione dihanno denunciato a piede libero una donna di 34 anni, sorpresa guida in stato di alterazione psicofisica e sprovvistapatente di guida. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Inoltre, nell’ambito delle attività di verifica sul rispetto delle norme ...