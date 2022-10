Napoli | restituita la maglia di Kvaratskhelia sottratta ai georgiani

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lapresa ai tifosilanciata dadopo-Sassuolo, è stata. Sicuramente una bella notizia per tutti, anche per la comunità georgiana che aveva seguito festante-Sassuolo, con tanto di bandiera della Georgia. Bandiera accolta con applausi e cori da parte degli altri tifosi del, in un clima di festa bellissimo allo stadio Diego Armando Maradona. Purtroppo però a fine partita c’è stato lo spiacevole episodio del furto dellalanciata da, che però non ha intaccato il clima di festa e di amicizia che si è instaurato tra napoletani e. Tifosiin-Sassuolo: sono della parrocchia di ...