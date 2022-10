Udine20 2020

Il secondo appuntamento è per il 10 Novembre con i. Il 7 dicembre, in piena atmosfera natalizia arriva a Prato per la prima data italiana, l'Harlem Gospel Choir, il più famoso coro ...... per il secondo anno consecutivo, di Claudio Baglioni a chiudere la stagione il 18 marzo un altro cantautore Ron con un tributo a Lucio Dalla, nel mezzo i, Finardi e Cristicchi. 'Torna ... Marlene Kuntz 5 Novembre in concerto a Pordenone Dal 7 novembre fino a marzo 2023 tanti appuntamenti con la scena contemporanea a Prato tra nuovi talenti e musica d'autore ...Karma Clima è la voce dei Marlene Kuntz sui temi della sostenibilità e dell’arte creativa e performante. L’album è stato scritto e registrato in Piemonte, tra ottobre e dicembre 2021 nel corso di tre ...