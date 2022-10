Lula ha vinto il ballottaggio in un Brasile diviso in due

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Come previsto dalla maggior parte dei sondaggi,è tornato alla Presidenza del. Ha avuto 60.345.999 voti, pari al 50,9 per cento. Come previsto dalla maggior parte degli analisti guardando a quanto era successo al primo turno, Bolsonaro ha ottenuto molto più di quanto non gli pronosticavano i sondaggi. 58.206.354 voti, pari al 49,1. Quattro o cinque punti in più. È possibile che Bolsonaro abbia una maggior capacità di recuperare gli incerti all'ultimo minuto, oppure che chi viene intervistato abbia timore di dire di votare per lui. E così, come nel primo turno, il presidente uscente al momento dello scrutinio è partito in testa. Aveva il 56,45 per cento dopo il 2,05 per cento dei voti scrutinati; il 51,43 dopo il 20 per cento; il 50,8 dopo il 36 per cento; il 50,92 al 50,26 per cento; il 50,2 dopo il 58 per cento. Solo dopo il 79 per cento ...