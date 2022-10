Dl Covid | giustizia e norme anti-rave | semaforo verde dal Cdm

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nel Consiglio dei Ministri del 31 ottobre, il governo ha approvato il decreto unico contenente le nuovesu, carcere ostativo eparty. Il Cdm ha dato il via libera anche alla lista dei viceministri e sottosegretari. Dopo l'invito del premier Giorgia Meloni ai ministri a lavorare insieme sui provvedimenti, i responsabili dellaCarlo Nordio e Matteo Piantedosi hanno illustrato le misure sul carcere ostativo (il primo) e le(il secondo). È arrivato poi l'invito ai ministri a inviare le proposte al Ministero dell'Economia e Finanza sulla legge di bilancio. Lo sguardo è rivolto alle misure sul caro bollette, con il presidente del Consiglio che ha sottolineato la necessità di fare in ...

Per i rave, il decreto prevede carcere da 3 a 6 anni, multe da 1.000 a 10.000 euro e procedimento d'ufficio 'se il fatto è commesso da più di 50 persone' e la confisca dei materiali ...Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge in materia di. Lo indicano fonti di Governo. La riunione del Consiglio dei ministri e' durata circa un'ora e mezza. fil 31 - 10 - 22 15:27:45 (0423)SAN,AVV,PA 5 NNNNA sette giorni dall'insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni arrivano le prime misure che definiscono la linea dell'esecutivo sulla gestione ...Dopo nemmeno due ore è terminato il Consiglio dei ministri in programma oggi. All’ordine del giorno un decreto unico con norme urgenti relative a giustizia, il rinvio dell’entrata in vigore della rifo ...