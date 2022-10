Vittorio Boiocchi | chi era l’ultrà dell’Inter ucciso a Milano | l’agguato e la fuga di due persone in scooter

Leggi su open.online

(Di domenica 30 ottobre 2022), 69 anni, storico capo ultras, è statoieri sera a. Diversi colpi di arma da fuoco lo hanno raggiunto in via Fratelli Zanzottera nel quartiere Figino.stava rientrando in casa al civico 14 quando due uomini su unolo hanno raggiunto e hanno sparato. Trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Carlo, è morto nel pronto soccorso. Ieri sera gli ultrashanno assistito alla partita con la Sampdoria in silenzio, senza esporre striscioni o fare cori. I Boys hanno abbandonato lo stadio durante l’intervallo.aveva precedenti per rapina, traffico di droga e sequestro di persona. Era stato per 26 anni in carcere. L’ultima volta era stato arrestato nel 2021 a ...