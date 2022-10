VIDEO F1 | GP Messico 2022 | highlights e sintesi delle qualifiche Pole di Verstappen | rinasce la Mercedes

...20.848 +2.449s 21 19 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN 1:20.986 +2.587s 22 20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.271 +2.872s 25 GPF1 2022 -GPF1 2022 - ...... presente con un contributodel sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, ... Il dibattito si è aperto con un intervento in diretta daldi Stefano Domenicali , presidente e ...In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano la qualifica del Gran Premio del Messico. Il 19esimo sabato della stagione porta la firma inattesa della Red Bull, men ...Grande lotta per la pole messicana: a spuntarla è sempre lui, Max Verstappen. Male le due Ferrari in terza e quarta fila ...