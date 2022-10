Ucciso il capo ultrà dell’Inter 26 anni di carcere | la curva lascia lo stadio

(Di domenica 30 ottobre 2022)il. A Milano ovviamente. Lo hanno colpito sotto casa. Un’ora prima dell’inizio di Inter-Sampdoria alloMeazza. Gli ultras hannoto lo. Come scrive il Corriere della Sera. Si chiamava Vittorio Boiocchi, 69dellainterista e pluripregiudicato con dieci condanne e 26dialle spalle per armi e rapina. Quella che possiamo definire una brava persona. Appena insi è diffusa la notizia dell’agguato, glihanno smesso di cantare e hanno ritirato gli striscioni dalle balaustre. Poi hanno svuotato gli spalti. Prosegue ...

L'omicidio a Milano. Sarebbero stati cinque i colpi d'arma da fuoco esplosi verso di lui, al collo e al torace, da due persone in sella ad una moto che si sono poi dileguate ad alta ...Cinque colpi di pistola per strapparlo alla vita. È morto così Vittorio Boiocchi, 69 anni, exstorico della curva Nord dell'Inter. Di battaglie nella vita ne aveva combattute parecchie, a ......Il capo ultrà dell’Inter Vittorio Boiocchi, 69 anni, è morto dopo una sparatoria a Figino, alla periferia Ovest di Milano. L'uomo, dopo aver trascorso in… Leggi ...Vittorio Boiocchi, 69 anni, storico capo ultras dell’Inter, è stato ucciso ieri sera in un agguato in via Fratelli Zanzottera, nel quartiere Figino, alla periferia di Milano: è stato raggiunto da dive ...