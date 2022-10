Torino-Milan | proteste sul gol di Messias | Marelli si espone!

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ildi Stefano Pioli sta perdendo contro contro il, a dieci minuti dalla fine. A far discutere è il gol dei rossoneri di, che ha accorciato le distanze portando il risultato sul 2-1. I giocatori delvolevano il fallo ai danni di Buongiorno, commesso dallo stesso. FalloBuongiorno Luca, a DAZN, ha commentato l’episodio in questione: “La spinta è molto evidente,è in ritardo e appoggia entrambe le mani sulla schiena dell’avversario. Mi aspetto un richiamo da parte del VAR per l’on field review. A mio avviso la rete è irregolare perché c’è fallo sul difensore del“.

- È un Juric furioso quello espulso da Abisso al 71' del match tra. Il tecnico granata protesta in maniera veemente con il direttore di gara per non aver annullato il gol di Messias . Nell'occasione, il numero 30 rossonero spinge in maniera anche ...- Il gol di Messias al 67' ha riapertoe scatenato la reazione furiosa di Juric , che è stato espulso dall'arbitro Abisso. Sul 2 - 0 per i granata, l'esterno rossonero ha trovato la rete ma il Toro ne ha contestato la ...In occasione del gol del Milan, il tecnico del Torino è esploso in panchina, inveendo contro tutti. Espressioni ingiuriose e un chiaro “vergognatevi tutti, pezzi di m***a” che gli hanno fatto rimediar ...84' Cambio nel Torino: esce Ricci, entra Linetty. Fuori anche Miranchuk e dentro Adopo. 78' Bennacer recupera il pallone, avanza fino a quasi il limite dell'area e poi prova ...