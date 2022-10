Sisma | a Norcia ricostruita la cripta di San Benedetto

(Di domenica 30 ottobre 2022) adella Basilica di Sanha accolto, stamani alle ore 7,40, il momento di preghiera per il sesto anniversario del terremoto che il 30 ottobre 2016 colpi' il Centro ...

a cripta ricostruita della Basilica di San Benedetto aha accolto, stamani alle ore 7,40, il momento di preghiera per il sesto anniversario del ... dal dopo, si e' svolta all'interno della "......a una domanda sull'eventualita' che ci sia all'ordine del giorno un avvicendamento nella carica di commissario straordinario alla ricostruzione2016, nel corso di un incontro anella ...a cripta ricostruita della Basilica di San Benedetto a Norcia ha accolto, stamani alle ore 7,40, il momento di preghiera per il sesto ...Il giorno 30 una devastante scossa di 6.5 gradi con epicentro Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci mise definitivamente in ginocchio il territorio di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Nel Macerate ...