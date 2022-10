L’uccellino è libero | e ora? Quanto fidarsi del Twitter che verrà

Leggi su formiche

(Di domenica 30 ottobre 2022) La saga dell’acquisizione della piattaforma socialda parte del vulcanico imprenditore sudafricano Elon Musk è finalmente arrivata a una conclusione il 28 ottobre. Iniziata ad aprile scorso, la mossa di mercato è stata celebrata dallo stesso numero uno di Tesla e SpaceX con un tweet che recitava “the bird is freed”. Mada che cosa, esattamente? Ciò che possiamo affermare con discreta certezza è che il social media dei cinguettii di domani avrà volto e sostanza diversi rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino a ieri. Tra proposte di sottoscrizioni a pagamento e il fascino del modello cinese di WeChat, lo spirito di iniziativa e l’intraprendenza di certo non mancano a Musk. Nelle primeda amministratore si è preoccupato di licenziare diverse figure di spicco tra cui Vijaya Gadd, ex capo della divisione legal ...