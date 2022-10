Inter | Barella | ‘Ecco perché adesso segno di più Devo ringraziare…’ | Serie A

(Di domenica 30 ottobre 2022) 2022-10-30 01:34:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:venuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista dell’, Nicolò, ha parlato del suo momento d’oro. Segni di più rispetto al passato, c’è anche una spiegazione tattica?“C’è più tranquillità davanti alla porta che a volte mi era mancato, i compagni mi stanno dando più chance per segnare, non posso fare altro che ringraziarli”. Il centrocampista, inoltre, spiega comela squadra si esprima con il giusto atteggiamento, il che rende tutto più divertente. “Giocare bene viene con le sicurezze ritrovate, i meccanismi che ci erano mancati a inizio anno. E’ bello giocare a calcio così, con questa qualità e questa voglia e questo atteggiamento soprattutto”. ...

L'sta bene, poco da dire, gratificata dal passaggio agli ottavi di Champion's, mescola con ... tant'e' che se ne va all'intervallo col punteggio perfetto grazie a De Vrij e, l'olandese ...... cerco di trasmettere positività: so per cosa stiamo lottando e per cosa lotta l', c'è una ...- 'È un campione, è un nazionale italiano e quando si è messo a correre e lottare è uscita ...