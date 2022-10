Il ricordo di Franco Gatti con i Ricchi e Poveri a Domenica In

(Di domenica 30 ottobre 2022) Protagonisti della puntata del 30 ottobre Ficarra e Picone, Michele Placido, Dargen D’Amico, Don Antonio Mazzi ROMA –30 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 8^ puntata della nuova edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. In apertura undidei ‘’, recentemente scomparso all’età di 80 anni, con la moglie Stefania Picasso e la cantante Marina Occhiena. A seguire un talk dedicato alla quarta puntata di Ballando con le stelle, in studio: Giampiero Mughini e Paola Barale con gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli. Gli attori Ficarra e Picone interverranno insieme a Toni Servillo per presentare il film ‘La ...

