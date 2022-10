Giulia Salemi | la confessione | «Da bambina mi sono sentita esclusa Pierpaolo? Andremo a vivere insieme»

(Di domenica 30 ottobre 2022)ospite a Verissimo si racconta mostrando una parte di sé molro diversa da quella apparla le prime volte in televisione e sui reality. L’influencer spiega a Silvia Toffanin di essere molto maturata e cresciuta, ammettendo che ladi qualche anno fa era una persona che lei stessa definisce “fastidiosa”. «Cercavo di essere ottimista a tutti i costi, di essere motivata e positiva al solo scopo di essere accettata». Poi racconta della sua infanzia: «Da piccola avevo problemi a relazionarmi con gli altri bambini infatti ho cambiato scuola due volte. Avevo un’estetica particolare, mia mamma amava il mio monociglio, le altre erano molto diversa da me. I bambini sanno essere molto cattivi e mi hanno preso in giro e questo mi ha fatto sare male, mi ha portato dei complessi e questo mi ha portato a cercare di piacere a tutti ...

Leggi anche > Bianca Atzei e Stefano Corti svelano il sesso del bambino: 'Sarà un maschietto' Leggi anche >, la confessione: 'Da bambina mi sono sentita esclusa. Pierpaolo Andremo a ...Silvia Toffanin , dopo aver intervistato, ha fatto una lunga chiacchierata con Stefano Corti e la sua compagna Bianca. I due hanno scelto il salotto televisivo del sabato pomeriggio per annunciare il sesso del loro primo figlio ...Giulia Salemi, clamoroso annuncio per i fan: sta per farlo davvero. Questo è un periodo d'oro per l'ex gieffina, svolta importante ...Ospite del pomeriggio di Verissimo Giulia Salemi ha rivelato di essere pronta ad andare a convivere con Pierpaolo ...